Emiliano Martinez: “Con Di Maria sapevo avremmo vinto il Mondiale”

Il portiere della Nazionale Argentina ha parlato del suo compagno di squadra e giocatore della Juventus e della sua incidenza

redazionejuvenews

La Juventus ha archiviato la vittoria nel derby contro il Torino per concentrarsi sulla partita contro la Roma, in programma domenica sera allo Stadio Olimpico. La squadra di Allegri sta inseguendo le prime posizioni della classifica dopo la penalizzazione di 15 punti, per la quale il club ha presentato ricorso, e si trova a 6 lunghezze dall'Atalanta settima in classifica.

I bianconeri dovranno fare un finale di stagione molto convincente per centrare la Champions del prossimo anno, sfumata in questa stagione per un girone disastroso, che l'ha relegata in EuropaLeague. I bianconeri hanno vinto la prima partita doppia sfida della competizione europea contro il Nantes, conquistando l'accesso agli ottavi di finale grazie alla tripletta di Angel Di Maria.

Proprio del Fideo ha parlato il portiere dell'Aston Villa e suo compagno di Nazionale in Argentina EmilianoMartinez, che intervistato dai microfoni di TycSports ha raccontato un aneddoto legato al giocatore bianconero: "Quando ho visto che il Fideo era nell'11 titolare della finale, ho capito che avremmo vinto. Mentalmente è un animale, è pronto per giocare le finali, ha giocato in grandi squadre per tutta la sua carriera e ha un grande famiglia che lo ha sempre sostenuto. Lo metto tra i primi 3 della storia della Nazionale".