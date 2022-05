Dybala: “Ora andrò in Nazionale. Non so ancora dove andrò”

Ieri l'attaccante argentino era tra le stelle presenti all'Integration Heroes match. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato tra addio e futuro.

Le ultime settimane non sono state semplici per Paulo Dybala. Il 16 maggio il saluto ai suoi tifosi all'Allianz Stadium, in occasione della partita pareggiata per 2-2 contro la Lazio. Dopo la gara era stato festeggiato dai compagni e per lui erano arrivati cori e applausi dai tifosi della Juventus. La Joya aveva risposto con grande commozione, senza trattenere le lacrime. Poi sabato sera l'ultima gara con la maglia juventina, nel ko per 2-0 al Franchi contro la Fiorentina. Una delle partite più brutte della stagione bianconera, in cui l'argentino ha avuto poche occasioni per lasciare il segno e salutare la Vecchia Signora in maniera migliore.