Dybala, rinnovo vicino: alla Continassa incontro Juve-Antun

Presenti all'incontro Nedved e Cherubini

La Juventus scenderà in campo questa sera nel Trofeo Gamper contro il Barcellona, che per la prima volta vedrà scontrarsi anche le formazioni femminili dei due rispettivi club. I bianconeri giocheranno questa sera la penultima amichevole pre campionato: sabato prossimo la squadra di Massimiliano Allegri è attesa dalla sfida contro l'Atalanta, che per l'occasione vedrà lo Stadium riaprire al 50% della capienza massima. Questa sera Massimiliano Allegri dovrà rinunciare a Paulo Dybala, che dopo gli acciacchi di inizio preparazione è tornato tre giorni fa ad allenarsi con la squadra. Troppo pochi per Allegri che, di comune accordo con la Joya, ha preferito lasciare il giocatore ad allenarsi a Torino: "Dybala non lo porto perché preferisco fargli fare altri due giorni di allenamento, perché si è aggregato alla squadra l'altro ieri e quindi portalo a Barcellona sarebbe un rischio. Ho parlato con Paulo e abbiamo deciso che l'ideale è che resti qui a fare allenamento".