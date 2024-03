Donnarumma: “Dobbiamo prendere tutte le partite come finali”

L'Italiaallenata da Luciano Spalletti ha vinto ieri sera la partita amichevole disputata in USA contro il Venezuela. Gli Azzurri si sono imposti per 2-1 grazie alla doppietta di Matteo Retegui, e grazie anche al portiere Gianluigi Donnarumma, che ha parato ad inizio gara un rigore salvando la partita. Proprio il portiere ha parlato al termine del match intervistato dai microfoni di Rai Sport: "Siamo contenti per quello che stiamo facendo e la situazione che stiamo creando. C’è da sistemare qualcosina, più tempo abbiamo a disposizione per mettere a posto e più tempo ci sarà per preparare le partite importanti. Queste partite servono per conoscersi e creare un grande gruppo per giugno. Il Venezuela è molto fisico, non c’è nessuna amichevole nella mentalità delle squadre sudamericane. Dobbiamo prendere tutte le partite come finali, sappiamo che loro vanno a duemila non dobbiamo essere da meno. Siamo contenti della partita fatta, abbiamo tenuto duro. Loro erano molti fisici, hanno fatto tanti falli. Sono contentissimo per quello che stiamo facendo e più contento soprattutto per la squadra".