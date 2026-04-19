45’+2- Finisce la prima frazione di gioco. Si rientra negli spogliatoi con il risultato di 1-0 in favore dei bianconeri. Gara subito sbloccata dalla Juventus con la rete di David al secondo minuto. Gli uomini di Spalletti più volte vicini al raddoppio prima con Conceiçao, poi con la traversa di Holm e nel finale di tempo con David.

45’- Il quarto uomo segnala due minuti di recupero.

43’- David vicino alla doppietta. Sul suggerimento di Conceiçao, il canadese prova il diagonale e la Juventus va vicino al 2-0. Ravaglia era battuto e non avrebbe potuto fare nulla.

40’- Ancora un’azione sull’asse Kalulu-David, questa volta però il cross del francese non è preciso.

37’- Bologna che prova a reagire, cross di Cambiaghi dentro l’area di rigore, nessuno arriva sul pallone che finisce di poco largo sul palo destro.

33’- Traversa di Holm. Bianconeri ancora vicino al gol, Holm calcia di controbalzo dal limite e prende la traversa. Vicino all’eurogol lo svedese.

30’- Ritmi molto elevati in questa prima mezz’ora di gioco. Juventus in controllo della gara e in continua ricerca del raddoppio.

25’- Locatelli ci prova con una punizione dal limite. Pallone che infrange sulla barriera.

22’- Ravaglia salva su Conceiçao. Miracolo del portiere dei rossoblu sul centravanti portoghese, Conceiçao si invola verso la porta ma Ravaglia è bravissimo a deviare il diagonale in angolo.

18’- Dopo un avvio sottotono, la squadra felsinea sta provando a prendere campo. Attenta la Juventus in fase difensiva.

14’- Primo squillo del Bologna con la conclusione di Pobega, tiro al lato del palo destro.

12’- Annullato il 2-0 di Conceiçao. Aveva raddoppiato la Juventus con il portoghese che però al momento della partenza si trovava in posizione di fuorigioco.

6’- Primi minuti di gioco in cui gli uomini di Spalletti stanno andando veramente forte. Il Bologna sembra aver accusato il gol subito.

3’- GOOOOOOOOOOLLLLLL DI DAVID!!!. Juventus subito avanti con il canadese che si inserisce perfettamente sul cross di Kalulu e manda il pallone alle spalla di Ravaglia.

2’- Partenza forte dei bianconeri che ci provano subito con Conceiçao. Sarà corner per la Juventus.

1’- L’arbitro fischia il calcio d’inizio, si parte!.

Tutto pronto all’Allianz Stadium per il match tra Juventus e Bologna. Squadre in campo.

Gli uomini di Spalletti affrontano la squadra emiliana nella gara valida per la 33ª giornata di Serie A. Dopo la sconfitta del Como e il pari della Roma, i bianconeri sono chiamati a vincere per allungare ed avvicinarsi alla qualificazione nella prossima edizione di Champions League. Calcio d’inizio alle ore 20:45, segui la diretta con noi!.