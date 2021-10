Di Marzio: “Allegri lo vedo ancora in confusione, manca una vera punta”

L'ex allenatore ha parlato

Gianni Di Marzio , ex allenatore, ha parlato di vari argomenti ai microfoni di TMW Radio tra cui la partita di domenica sera tra Juventus e Roma all'Allianz Stadium. Queste le sue parole: " Chi sta messo meglio per ora tra Mou e Allegri? Mourinho , perché è riuscito a mettere a posto la squadra anche dal punto di vista difensivo che l'anno scorso era una grande problema, ha già dato una mentalità alla sua squadra, anche se ancora non ho visto un bel gioco. A llegri è ancora in una fase in cui è un cartiere aperto. Non è ancora riuscito a dare una posizione vera a Chiesa e Kulusevski . Ha abbassato come play Locatelli, ma ha bisogno di un altro in quel ruolo, quello è sicuro.

Percorso di Allegri? Lo vedo ancora in confusione Allegri. Dovrebbe portare alto a sinistra Chiesa, ma gli manca una vera prima punta. Non vedo Chiesa in quel ruolo, è più un esterno d'attacco. Juve ancora in corsa per lo Scudetto? Io Napoli e le milanesi le metto in lotta e se ne sono già andate in alto in classifica, poi le altre si giocano un posto per la Champions League, compresa la Roma. E qui c'è la Juventus. Rinnovo Insigne? Considerando la linea seguita da ADL quest'anno ma non solo, in linea con il fair play economico, credo che il giocatore, anche se campione europeo, ha ricevuto un'offerta importante per il rinnovo di contratto. Per i prossimi 5 anni dico al giocatore di mettere la firma subito, altrimenti diventa un grosso dolore anche per una squadra che sta lottando per lo Scudetto come il club azzurro.