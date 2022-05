Ufficiale: Di Maria saluta il PSG, la Juve si avvicina

Il calciatore ha salutato ieri i compagni del PSG con un post su Instagram in quello che presumibilmente è stato il suo ultimo allenamento

La Juventus chiuderà il suo campionato questa sera contro la Fiorentina, nella partita valevole per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie A. La stagione che volge al termine non è stata delle migliori per i bianconeri, che per la prima volta dopo dieci anni di vittorie, non hanno sollevato nessun trofeo. La squadra di Massimiliano Allegri non è mai stata realmente in lotta per giocarsi lo Scudetto, e le sconfitte contro l'inter in finale di Supercoppa Italia e in quella di Coppa Italia hanno fatto il resto. Per questo la società si sta già muovendo sul mercato, con alcuni colpi in dirittura d'arrivo.