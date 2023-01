Di Maria: “Finchè potrò continuerò a giocare con l’Argentina”

Il calciatore della Juventus Angel DiMaria ha parlato intervistato dai microfoni di Diario Old, ai quali ha raccontato la sua decisone in merito alla permanenza in maglia albiceleste: "Non so per quanto proseguirò, valuterò anno dopo anno sulla base di come mi sentirò. I ragazzi mi hanno convinto ad andare avanti, mi hanno riempito la testa e Paredes punta ancora molto su di me. Sarò a disposizione fino a quando sentirò di poter contribuire dare il mio contributo o fino a quando non lo deciderà il mister".