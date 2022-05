Di Maria: le cifre dell’affare per la Juve

I bianconeri stanno sondando con il calciatore argentino i margini di manovra e le cifre di un eventuale accordo, certi che Di Maria lascerà il PSG

La Juventus scenderà in campo domani contro il Genoa per la terzultima giornata del campionato italiano di SerieA, per consolidare la sua posizione in classifica e per mettere pressione al Napoli terzo. Le prossime partite metteranno la squadra di Allegri di fronte a Lazio e Fiorentina, partite con cui la squadra cercherà di provare alcune soluzioni per il prossimo anno: ammainato il sogno Scudetto dopo la sconfitta contro l'inter, i bianconeri hanno ipotecato la qualificazione alla prossima ChampionsLeague, e cercheranno di vincere la finale di Coppa Italia in programma contro i nerazzurri l'11 maggio allo Stadio Olimpico, prima della partita contro la Lazio. Le ultime quattro partite della stagione diranno ai bianconeri cosa dovranno aspettarsi il prossimo anno, con la vittoria della Coppa Nazionale obiettivi da non mancare, per poter programmare al meglio la stagione prossima.