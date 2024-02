Di Livio: “Non sacrificherei Chiesa per nulla. Huijsen poteva evitare..”

La Juventus proverà domenica ad uscire dal periodo nero nel quale è entrata, che ha portato due punti in quattro partite, ma intanto guarda ai suoi giocatori in prestito in Italia ed in Europa. Uno dei migliori è sicuramente il difensore olandese Dean Huijsen , che sta facendo molto bene con la Roma, con la quale ha già segnato due gol.

Uno di questi è arrivato proprio contro il Frosinone, avversario dei bianconeri domenica, e squadra in cui poteva finire a gennaio: una grande rete, accompagnata da un'esultanza polemica nei confronti dei tifosi avversari, che lo hanno beccato per tutta la partita.

L'ex calciatore della Juventus Angelo DiLivio ha parlato del giocatore e del suo gesto ai microfoni di Calcio Totale: "Huijsen ha fatto un gol talmente bello che doveva proprio evitare questo atteggiamento qua, ma ne vediamo anche di peggio di gesti. Io avrei evitato tutto, ha fatto un gol bellissimo e ha fatto già due gol in tre partite. Chiesa? Io non lo sacrificherei perché secondo me la Juventus non deve vendere, si parla anche di una cessione di Bremer e questa voce non mi fa stare tranquillo. Se vuoi tornare a vincere non devi vendere i pezzi migliori".