Di Livio: “Juve? 9 al girone di andata, 5 a quello di ritorno. Allegri bluffa”

L'ex giocatore della Juventus Angelo Di Livio , ha parlato intervistato dai microfoni di TV Play, ai quali ha parlato della Serie A e della squadra bianconera: “ La Juventus poteva fare molto meglio, merita 9 per il girone d’andata ma 5 per quello di ritorno. Allegri ha sempre bluffato nelle sue dichiarazioni, l’obiettivo dei bianconeri non può essere solo il quarto posto. A questo punto deve almeno centrare il secondo posto".

"Credevo nel cammino dell’Inter in Champions League, peccato per il risultato. I rigori può sbagliarli chiunque. Si possono allenare quando volete , ma quando ci si presenta dal dischetto cambiano tante cose. Quando stai in vantaggio vai più tranquillo, ma quello di Lautaro era un rigore pesante. I giocatori dell’Atletico erano molto più tranquilli rispetto a quelli dell’Inter. Quando suona la musichetta della Champions cambia tutto: in quello stadio c’è un clima esaltante. Anche l’Inter ha avuto diverse occasioni ma loro potevano fare il 3-1. L’Inter ha perso la qualificazione a Milano, quando avrebbero dovuto vincere 2-0. All’andata i nerazzurri hanno dominato ma avrebbero dovuto fare un altro gol".