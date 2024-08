Di Livio: “Giuntoli ha costruito una Juventus vincente”

Di Livio ha parlato del lavoro del direttore sportivo della Juve, Giuntoli: per l'ex calciatore, sarebbe stata costruite una grande squadra

Intervistato a Radio Bianconera, Angelo Di Livio ha parlato della campagna rafforzamento della Juventus. Per l’ex calciatore, il direttore sportivo dei bianconeri, Cristiano Giuntoli, sarebbe stato il fautore di una squadra vincente.

Le parole di Di Livio

“Quella che ha costruito Giuntoli è una squadra fatta per vincere e quindi obbligata a lottare per lo scudetto, soprattutto dopo l’arrivo di Koopminers. A me la Juve è piaciuta molto nella seconda partita: ho visto un gruppo intelligente capace di subire un solo un tiro in porta. Motta? La sua è una Juventus molto ordinata. L’allenatore ha anche rischiato parecchio con l’inserimento dei giovani”.