Di Giambattista: “La Juventus ha messo in campo la voglia di non perdere”

Tramite il suo profilo social su X, Ilario Di Giovambattista ha commentato la prova della Juventus contro il Cagliari. Ecco le sue parole: "#CagliariJuventus 2-2 finale. Un tempo a testa, il primo del Cagliari che gioca meglio e fa due gol entrambi su rigore. Il secondo della Juve che accorcia con una invenzione di #Vlahovic su punizione e pareggia con un autogol di #Dossena all'87° quando gli isolani assaporavano il gusto di una vittoria salvezza e di prestigio. Per il Cagliari il rimpianto di non aver mantenuto il doppio vantaggio, per la Juve anche stasera non bella la voglia di non perdere".