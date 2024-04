Weah delude ancora, Marianella: “Scommessa da 12 milioni persa dalla Juve”

Schierato titolare da Massimiliano Allegri, Timothy Weah ha sprecato l'opportunità dal primo minuto e anche contro il Cagliari ha deluso ancora. Dagli studi di Sky Sport Massimo Marianella ha detto: "Di Weah non sono mai stato un grande fan. In estate mi ha stupito la Juve che metteva 12 milioni su di lui che non ha fatto un campionato clamoroso e che in carriera non ha fatto benissimo da centravanti e da sotto la punta. Non benissimo nemmeno per sostituire il lavoro che faceva Cuadrado, ci voleva qualcosa di più. Investire così tanto per un giocatore che non dava così tante garanzie a questi livelli è stata una scommessa".