Di Carlo: “La Juventus ha fatto un grande affare con Mancini”

Domenico Di Carlo, allenatore, ha analizzato l'acquisto di Tommaso Mancini, nuovo calciatore della Vecchia Signora, arrivato pochi giorni fa.

redazionejuvenews

Domenico Di Carlo, allenatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando di Mancini, nuovo acquisto della Vecchia Signora. Ecco le sue parole: "E' un ragazzo professionale, molto attento ad ogni piccolo dettaglio, quasi maniacale nella cura del fisico, che seppur giovanissimo dimostrava già un atteggiamento da professionista. Non ho mai avuto dubbi nel farlo esordire in Serie B, perché era in possesso della mentalità giusta e questo per noi rappresentava un grande vantaggio. E' un grande affare, la Juventus ha fatto un colpo in prospettiva molto importante. Per me il ragazzo può arrivare in prima squadra, la speranza è che possa raggiungere questo traguardo".

Ancora sull'ex Vicenza, che ha esordito in Serie B proprio con Di Carlo : "Sarà importante il percorso che seguirà per i prossimi quattro anni, bisognerà farlo maturare a livello fisico e di esperienza. Il tempo gioca decisamente a suo favore. Tommaso dovrà conquistarsi la fiducia di chi lo allenerà, lavorare sodo ogni giorno e non montarsi mai la testa. Le potenzialità ci sono tutte, spetterà a lui mettersi in mostra e riuscire a ritagliarsi lo spazio da protagonista. Dovrà avere la piena consapevolezza delle sfide che affronterà".

Chiosa su Paredes e Milik: "Bisognerà capire come si inseriscono, perché la Juve non può giocare per il quarto o il quinto posto. I bianconeri devono competere per vincere lo scudetto, poi Allegri dovrà esser bravo a trovare la chiave giusta e riuscire ad esser più continua dell'anno scorso. Il mister lo conosco come un allenatore pragmatico, se la sua squadra riesce a trovare l'equilibrio è chiaramente da scudetto. Pogba e Di Maria sono due giocatori in grado di far sempre la differenza, ma al momento sono out per infortunio. E non c'è neanche un altro giocatore importante come Chiesa. Il loro rientro sarà fondamentale per gli obiettivi stagionali della Vecchia Signora".