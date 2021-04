Di Canio: “Nessuno ha più paura della Juve, non penso siano soddisfatti”

L'ex giocatore ha fortemente criticato la Juventus

La Juventus ha pareggiato ieri contro la Fiorentina a Firenze per 1-1, in una partita che è stata l'ennesima dimostrazione delle difficoltà della squadra bianconera. La Juventus è apparsa infatti stanca e svogliata, senza idee, con un primo tempo che ha mostrato una formazione senza piglio, che nel secondo tempo ha cercato di fare meglio non trovando la via per la vittoria. Ospite degli studi di Sky Sport, l'ex calciatore Paolo Di Canio ha parlato nel corso della trasmissione Sky Calcio Club dei bianconeri: "La Juve? Approcci quasi tutti sbagliati e non riconosciamo nessuna identità. Non sappiamo cosa voglia fare in campionato: la sensazione è che se la giochi alla pari con tutti. Nessuno ha paura di lei. Dal punto di vista tecnico non è stata superiore a Benevento e Crotone. I 13 punti di distacco dall’Inter non sono solo i 13 punti, ma come stanno arrivando. Con non prestazioni. La Juve è soddisfatta? Solo per capire, trova qualcosa di positivo? Io non penso".