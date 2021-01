Di Biagio: “Milan-Juve non decisiva per lo scudetto. Ma se i bianconeri dovessero perdere…”

TORINO- La sedicesima giornata di campionato si è aperta quest’oggi con la gara delle 12.30 tra Cagliari e Benevento e chiuderà stasera con il big match di San Siro tra Milan e Juventus. Tutti i riflettori sono puntati sulla sfida tra rossoneri e bianconeri, in cui ci si gioca una fetta importante di scudetto. La squadra di Pirlo ha bisogno dei tre punti per avvicinare ancora di più la vetta della classifica, al momento occupata proprio dagli uomini di Stefano Pioli e distante 10 punti (in attesa sempre di recuperare la gara con il Napoli). C’è chi però, come l’ex ct dell’Under21 e mister della Spal Luigi Di Biagio, non ritiene questo sconto decisivo per l’assegnazione del titolo. Queste, infatti, sono le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport 24:

"Secondo me la partita tra il Milan e la Juve non è decisiva per lo scudetto, anche se i rossoneri, vincendo lo scontro, allungherebbero ancora di più in classifica e troverebbero rinnovato entusiasmo e convinzione, importanti per il lungo cammino. La squadra di Pirlo, perdendo, vedrebbe farsi la situazione veramente difficile, perchè davanti a sé in classifica avrebbe ancora molte squadre. A livello di forma i ragazzi di Pioli stanno sicuramente meglio. Hanno vinto una partita importante a Benevento, in cui hanno giocato anche con un uomo in meno. I bianconeri, invece, sono ancora molto discontinui. Pirlo è ancora alla ricerca del giusto equilibrio e del bandolo della matassa per far giocare la sua squadra come vuole lui. Ha però la fortuna di avere dalla sua parte la società e i senatori che ci sono all'interno dello spogliatoio. Non è semplice la situazione, bisogna portare pazienza. Iniziare così è molto difficile".