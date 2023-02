Deschamps: “La Juve giocherà per qualificarsi, contento per i tifosi nel Nantes”

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Nantes nel ritorno della partita valevole per gli spareggi di EuropaLeague. I bianconeri partiranno dall'1-1 ottenuto nella gara di andata dell'Allianz Stadium, e dovranno cercare la vittoria per continuare il loro cammino europeo, con quello in Champions League che si è concluso ai gironi, dopo 5 sconfitte in 6 partite disputate dalla squadra di Allegri.