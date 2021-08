Demiral saluta la Juventus: “Orgoglioso di un’avventura sorprendente”

Il turco è passato all'Atalanta

La Juventus continua a lavorare alla Continassa con il mercato bianconero che sembra anche esso entrare nel vivo. Dopo k'acquisto di Kaio Jorge, i bianconeri si stanno concentrando sulle uscite prima di effettuare nuovi colpi, ed in questo senso è arrivata l'ufficialità del passaggio del difensore centrale Merih Demiral all'Atalanta. Il turco, mattatore del spogliatoio e dei social bianconeri in questi due anni, ha voluto salutare i compagni e la squadra attraverso un post sul sul profilo Instagram, che i compagni hanno prontamente commentato salutandolo.

"Dopo 2 anni in bianconero, per ora è arrivato il momento di salutare il Torino.

Arrivato alla Juve nell'estate 2019, primo turco della storia del club, Merih, in un reparto ricco di campioni, ha saputo ritagliarsi i suoi spazi con forza ed energia e in ognuna delle sue 32 presenze in bianconero ha dato tutto, esaltando i tifosi con i suoi interventi e con lo spirito di chi non molla mai e combatte fino alla fine.

Quello spirito, quella voglia di vincere, sono stati evidenti in ogni chiusura difensiva, in ogni esultanza condivisa e anche nei momenti più difficili, superati sempre insieme. Affidabile in campo quanto importante al di fuori del rettangolo verde come uomo spogliatoio, costantemente in prima fila nel celebrare i successi della squadra e dei compagni, oggi saluta la Juventus.