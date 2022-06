Svolta Demiral: Juve, Atalanta o Roma? I possibili scenari

42 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Champions League e Coppa Italia, condite da diverse prestazioni positive, 2 gol e 4 assist : la stagione in prestito all' Atalanta di Merih Demiral è stata più che convincente. Nonostante questo, però, i nerazzurri non sembrano convinti di voler esercitare l'opzione per il riscatto del difensore turco. Per farlo i nerazzurri dovrebbero spendere 20 milioni di euro e Gasperini e compagni stanno decidendo se sia il caso di farlo o meno. La Juve a Torino attende di capire con ansia quale sarà la scelta finale, ma a breve dovrebbe arrivare la risposta definitiva.

Oggi venerdì 17 giugno 2022, infatti, scade infatti il termine massimo per esercitare il riscatto da parte dell'Atalanta su Demiral . Se entro questa sera alle 24 il club nerazzurro non riscatterà il giocatore, il difensore turco farà ritorno a Torino. Nelle scorse settimane l'impressione era che i bergamaschi non avessero intenzione di puntare ancora sul classe 1998 , ma negli ultimi giorni la situazione sembra essere cambiata. Gasperini e la dirigenza stanno ragionando sul da farsi e potrebbero anche decidere di pagare i 20 milioni.

Se così non fosse la Juve dovrebbe a sua volta decidere se tenere Demiral o se invece metterlo in vendita. Tra le due opzioni la seconda sembra quella più plausibile. La Juve in realtà è alla ricerca di un difensore centrale, ma Allegri in passato ha già bocciato il turco, che per di più è destro e non mancino. Per questo i bianconeri sarebbero pronti a dire addio di nuovo a Demiral, tanto che secondo alcune voci di corridoio la Vecchia Signora lo avrebbe proposto anche alla Roma. Offerta rimandata subito al mittente. Il futuro del difensore turco sembra più in bilico che mai, ma nelle prossime ore dovrebbe arrivare la prima risposta ufficiale. In ogni caso, difficilmente il prossimo anno lo vedremo vestire la maglia bianconera.