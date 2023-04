Della Valle: “Battibecco con Allegri? Vi racconto tutto…”

Fabiana Della Valle, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha detto la sua a Sportitalia dopo la discussione con Allegriin conferenza. Ecco le sue parole: "A me non sembrava così fuori luogo come ha detto lui, ha definito poco intelligente la domanda, infatti gli ho detto 'è una tiua opinione'. A me sembrava una domanda lecita, soprattutto perchè lui dice: 'è una valutazione che posso fare alla fine della stagione'. Ma alla fine della stagione, alla Juventus sono rimasti due obiettivi, che sono il quarto posto e l'eventuale vittoria in Europa League. Io gli ho chiesto semplicemente: 'se si verificheranno queste due condizioni, sarà soddisfatto della stagione o lo sarà a prescindere?'. Non mi sembrava così... probabilmente gli è rimasto addosso un po' di nervosismo per quello che è successo in questi giorni. Non lo vedo serenissimo, visto quello che è successo anche dopo la partita con il Napoli, dopo quella con l'Inter. O forse non ha capito la domanda, ma mi sembrava chiarissima.