Cabrini: “La Juve non sta giocando bene ma non è solo colpa di Allegri”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Juve Cabrini ha parlato del gioco della squadra di Allegri: «Beh, sinceramente non mi piace. Non sta giocando bene. Non diverte. Allegri come massimo imputato? Ricordiamoci che nella sua struttura di squadra, Max avrebbe dovuto fare affidamento su un ragazzo che non gioca da un anno: Pogba. E Paul è uno che sposta. Non credo si debbano dare colpe solo ad Allegri: è stata una annata strana, stravolta e ancora senza Champions da vincere, ovvero il desiderio massimo dei tifosi. Se è giusto che Max Allegri rimanga o meno l’anno prossimo? Sono valutazioni societarie: certo servirà considerare ogni aspetto, attenuanti e no».