Del Piero torna in campo a vestire la 10… ai Caraibi

L'ex capitano della Juventus giocherà nell'Island Cup Open

Nonostante i suoi impegni fuori dal campo, che lo vedono ora impegnato con ESPN per il commento degli Europei, Alessando Del Piero ha deciso di tornare in campo, e lo farà vestendo la maglia numero 10. L'ex capitando della Juventus ha infatti ceduto alle lusinghe di Fabio Cordella, direttore sportivo e imprenditore salentino, che collabora con l'organizzazione dell'Island Cup Open: Del Piero è rimasto colpito dal progetto di Chris Anderson, ex calciatore statunitense intenzionato a riportare in campo le grandi stelle del passato nel torneo organizzato ai Caraibi. La Coppa prevede infatti la partecipazione di 170 calciatori, 70 provenienti dalle categorie professionistiche caraibiche, 100 ex star di fama mondiale, che a partire da agosto si divideranno in sei squadre, per poi sfidarsi in un torneo da 23 partite, che durerà per due mesi.