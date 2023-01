Del Piero ricorda Vialli: “Il mio capitano e più grande esempio”

Il mondo del calcio piange da ieri la scomparsa di Gianluca Vialli , portato via dal cancro contro il quale combatteva da cinque anni. Il suo ex compagno di squadra Alessandro Del Piero , ha parlato a Sky Sport ricordandolo.

"In questi momenti non mi trovo molto a mio agio a parlare, soprattutto nella situazione di Luca. Indubbiamente insieme a Roberto Baggio, sono stati i due esempi più importanti quando sono arrivato alla Juventus . Luca è poi diventato il mio capitano , mi piace ricordarlo così, così lo chiamavo sempre anche ultimamente. Lo è stato sul campo e fuori, una voce decisiva e rassicurante, ispirava fiducia e carisma, determinazione, voglia di mettere il petto in fuori e affrontare ogni sfida, anche se sembrava inarrivabile o insuperabile”.

“La vittoria della Champions del 1996 è nata dalla mentalità costruita nel corso dell'anno precedente quando il mister decise anche con Luca e gli altri di dire giochiamocela tutta e andiamo in attacco. Richiedeva tantissimo sacrificio da parte soprattutto di noi 3 attaccanti e in questo Luca é sempre stato il primo, non si è mai tirato indietro. Quando hai il leader che é il primo a farsi il culo, a picchiare e a prendere le botte è più facile andargli dietro. Quella coppa é stata un cammino straordinario e unico. A fine partita dopo la Steaua dice: ormai se Ale prende palla lì non c'é più bisogno di attaccare il primo palo eh. Poi in disparte mi ha detto: hai fatto un gran gol. Era unico anche in queste cose, strapparti un sorriso nei momenti più di tensione, é una cosa fondamentale".