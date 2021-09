Del Piero: “La Juve è più adatta all’Europa. Su Dybala e Cuadrado..”

Le parole dell'ex capitano della Juventus

La Juventus ha trovato ieri sera la prima vittoria stagionale nel suo esordio in Champions League contro il Malmo. Dopo i brutti risultati delle prime tre partite del campionato, che hanno visto la squadra di Allegri pareggiare la prima partita contro l'Udinese e poi perdere contro Empoli e Napoli, i bianconeri hanno rialzato la testa grazie ad una prova convincente da parte di tutti i giocatori scesi in campo. Lo 0-3 firmato da Alex Sandro, Dybala e Morata è ossigeno per la squadra torinese, che domenica sera riceverà a Torino il Milan di Pioli, lanciato da tre vittorie di fila in campionato. Una sfida difficile, che la Juventus potrà approcciare al meglio e con il morale risollevato dopo la vittoria di ieri sera.