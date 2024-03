La Juventus sta preparando alla Continassa la partita in programma domenica all'ora di pranzo contro il Genoa , valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri cercheranno di tornare alla vittoria per riprendersi il secondo posto ai danni del Milan, che ha superato la squadra di Allegri la scorsa settimana, con l'inter prima che ormai sembra irraggiungibile.

Proprio i nerazzurri sono stati eliminati ieri sera dalla ChampionsLeague per mano dell'Atletico Madrid, e l'ex giocatore e capitano della Juventus Alessandro DelPiero, ha parlato ai microfoni della CBS del risultato delle italiane in Europa: “Un bel dramma, come solo noi sappiamo fare. È triste, perché Napoli e Inter avevano una buona opportunità, ma questa è la realtà. Affrontare la realtà è la cosa migliore per capire cosa c’è da migliorare".