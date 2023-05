Juventus, deferimento per la manovra stipendi: a giugno il processo

La Procura Federale ha deferito la Juventus per la manovra stipendi e non solo. Il nuovo processo ci sarà nel mese di giugno.

Piove sul bagnato in casa Juventus . Dopo l'eliminazione dall'Europa League e la possibile nuova penalizzazione, arriva un'altra cattiva notizia. Infatti, la Procura Federale ha deferito i bianconeri per quanto riguarda la manovra stipendi, con riferimento alle mensilità della stagione 2019-20.

Ecco la nota: "Nell’ordine Andrea Agnelli (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione), Pavel Nedved (all’epoca dei fatti Vice presidente del Consiglio di Amministrazione), Fabio Paratici (all’epoca dei fatti Chief Football Officer), Federico Cherubini (all’epoca dei fatti Head of Football Teams &Technical Areas), Giovanni Manna (all’epoca dei fatti D.S. della Under 23), Paolo Morganti (all’epoca dei fatti Head of Football Operations), Stefano Braghin (all’epoca dei fatti Direttore Settore Giovanile), ai quali viene contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS per diversi atti e comportamenti relativi a 4 diversi aspetti oggetto dell’indagine: la manovra stipendi stagione 2019-20; quella per la stagione 2020-21; il filone agenti; i rapporti di partnership con altri club.