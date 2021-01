De Zerbi: “Rispetto per la Juve, ma faremo la nostra partita. Berardi? Anche senza di lui…”

TORINO- Alla vigilia del match che vedrà il suo Sassuolo ospite della Juventus all’Allianz Stadium, Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa: “Tutto quello che stiamo facendo sta diventando scontato. Un po’ perchè abbiamo abituato la gente a questo tipo di risultati, un po’ perchè le aspettative sno sempre più alte, ma la verità è che in questi primi mesi abbiamo fatto un campionato straordinario. Poi ci sta perdere contro Inter, Milan e Atalanta, perchè sono squadre più forti di noi. Conosciamo bene la realtà, non ci nascondiamo per niente, comunichiamo in maniera chiara a differenza di altri che si nascondono dietro un dito e cercano di abbassare così la pressione. Confermarsi su questi livelli è più difficile di quando diventi una sorpresa. Dove arriveremo non lo so, ma bisogna fare ragionamenti senza farsi accecare dalle aspettative. Berardi? La nostra rosa è lunga, ogni assenza viene sostituita sempre nel modo giusto. E’ stato un giocatore determinante nell’ultimo periodo, ma abbiamo le giuste alternative per andare a fare risultato a Torino”.

"Rammarico? Non ne abbiamo per alcuni risultati, quanto piuttosto per non aver avuto a disposizione in momenti importanti certi giocatori come Caputo, Djuricic, Boga e Magnanelli. Se abbiamo fatto bene anche senza loro, però, non possiamo che migliorare. Magnanelli non è ancora al meglio, ma ha giocato due partite di ottimo livello. Non può che migliorare. Stesso discorso vale poi per Caputo. Atteggiamento? Non cambia in queste partite. Anche contro la Juve vogliamo rimanere noi stessi, rispettandoli per la squadra forte che sono. Io stimo i bianconeri perchè hanno qualcosa di diverso rispetto alle altre. E' un dato di fatto che si parta sullo 0-0, così come è un dato di fatto che bisogna sempre giocare sul campo. Sappiamo i valori che hanno, così come sappiamo dei valori di Atalanta, Milan e Inter".