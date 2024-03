Calciomercato, De Winter “oro” Juve: riscatto del Genoa a un passo

Koni De Winter potrebbe non essere più un tesserato della Juventus molto presto. Il difensore, cresciuto in bianconero, dopo l'esperienza all'Empoli si starebbe affermando in forza al Genoa. Il club ligure lo aveva acquistato questa estate con la formula del prestito con riscatto obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni. Le stesse che sarebbero a un passo, o meglio due, dall'essere raggiunte. Infatti, se De Winter dovesse mettere piede in campo in altre due partite, il Genoa dovrà versare in automatico alla Juventus otto milioni di euro. In alternativa, secondo quanto riportato da Tmw, in Premier League il Wolverhampton potrebbe presentare un offerta per lo stesso difensore dei bianconeri.