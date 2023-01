De Winter: continua la crescita del difensore all’Empoli

Il talento della Juventus Next Gen, in prestito alla squadra toscana, sta dimostrando il suo valore ed una grande crescita

redazionejuvenews

La Juventus ha molti giocatori in prestito in Serie A, tappa fondamentale per la loro crescita prima del ritorno in prima squadra. Uno di questi è il difensore Koni De Winter, in prestito all'Empoli, che molto bene sta facendo con la maglia dei toscani.

"Settimana impegnativa per Koni De Winter, il difensore belga classe 2002 della Juventus in forza in questa stagione all’Empoli. Koni ha giocato, con la sua attuale squadra, due partite impegnative, contro l’Inter a San Siro lo scorso lunedì sera e poi sabato, in casa, con il Torino. Quattro i punti per gli empolesi, con De Winter titolare in entrambi i match.

Ottima la sua prestazione nella prestigiosa vittoria di San Siro per 0-1 contro la squadra di Inzaghi: 81 tocchi di palla per lui, 73 passaggi totali, ma anche, a conferma di un impegno a tutto campo, 11 ingressi e altrettanti passaggi nella tre quarti interista, e 3 duelli aerei vinti. Tutti questi dati, aspetto non irrilevante, sono i migliori registrati in quella serata per l’Empoli. 90 minuti di partita anche sabato per lui, in casa con il Torino, match terminato per 2-2. 41 passaggi riusciti per lui e 5 respinte difensive: anche in questo caso sono i dati migliori nella formazione empolese.

Dati che confermano una crescita costante del talento made in Next Gen." (Juventus.com)