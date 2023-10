De Paola: “La Juve in questo momento non ha allenatore”

Durante il suo intervento all'interno de L’Editoriale, Paolo De Paola ha parlato così a TMW Radio. Dalle milanesi al Napoli fino alle dichiarazioni di Sarri nel post partita di Milan-Lazio fino ad arrivare al risultato di ieri al Gewiss. Ecco le sue parole sui bianconeri: “La Juve in questo momento non ha allenatore, l’allenatore della Juve non è Allegri. Questa squadra ha subito una metamorfosi forte ed è in mano a Giuntoli. Allegri sta lì come un mausoleo, chi fa lavorare questa squadra non è Allegri. La Juventus in questo momento non va criticata come se fosse la Juventus degli altri anni, questa non è la Juventus di Allegri.”