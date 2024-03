De Paola: “Il gioco di Allegri mortifica il tifoso della Juventus”

Intervistato a Tmw Radio, Paolo De Paola ha parlato dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: "Mi sembra una lotta tra bande, tra chi è a favore e chi contro Allegri. Non si fa un passo avanti. La verità è che si deve aspettare fine stagione, capire cosa succederà per poi pensare ai prossimi 5 anni. E' da tre anni che la Juve fallisce, non può esserci un ciclo dopo tre anni di fallimento. Credo che sia pericoloso addentrarsi su un'ipotesi del genere. E' uno scenario riduttivo. Ci dimentichiamo che è un gioco, che incide anche sul tifo. Allegri sta buttando giù la passione dei tifosi. La Juve non riesce a far giocare bene i suoi campioni. Il passato di Allegri non va disconosciuto, ma ci sono dei limiti nel presente. Il dna dei tifosi della Juve ha la smania di vincere. Più di ogni altro tifoso. Oggi il calcio è cambiato, senza una valida organizzazione di gioco non bastano i grandi calciatori".