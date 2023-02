Calciomercato Juventus | Cherubini prova il colpo impossibile: “Può arrivare davvero”

Dopo il pari deludente in Europa League, la Juventus si prepara per rituffarsi in campionato, dove domenica alle ore 18 affronterà lo Spezia. Gara da non sottovalutare dato che il club ligure ha appena esonerato Gotti e ha bisogno di fare punti in chiave salvezza. Elkann ha chiesto ad Allegri di centrare l'Europa, che sia attraverso il campionato o le coppe. Obiettivo fondamentale per cullare sogni ambiziosi nella prossima stagione. Cherubini ed il suo staff in sordina lavorano per regalare ai tifosi dei colpi di altissimo livello nel mercato estivo. Nomi da Juventus. A tal proposito, stanno circolando diverse news su un campione che la Vecchia Signora vorrebbe acquistare per il prossimo anno<<<