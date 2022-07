De Ligt: “Nagelsmann può farmi migliorare, suo gioco vicino al mio”

L'ex giocatore della Juventus, passato al Beyern Monaco, ha parlato della squadra tedesca e della nuova esperienza che sta per affrontare

redazionejuvenews

La Juventus continua il suo lavoro sul mercatoper migliorare la squadra in vista del prossimo anno. Dopo gli acquisti di Paul Pogba e di Angel DiMaria, con Cambiaso prelevato dal Genoa e girato subito in prestito al Bologna, oggi arriverà l'ufficialità del quarto acquisto bianconero. L'ex difensore centrale del Torino Bremer è infatti atterrato ieri sera a Torino, e questa mattina ha svolto le visite mediche di rito. Nel pomeriggio il giocatore sarà alla Continassa per la firma sul contratto, alla quale seguirà l'annuncio ufficiale.

Un'operazione che la Juventus ha chiuso in tre giorni, superando l'inter, da sette mesi dietro il giocatore. Bremer andrà così a sostituire lo spazio lasciato vuoto da DeLigt, che è passato al Bayern Monaco in Germania. L'olandese ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore della squadra tedesca, parlando al quotidiano BILD, attraverso le quali ha elogiato la sua nuova squadra e il lavoro del tecnico alla guida dei bavaresi, con il quale De Ligt si sente essere già in sintonia: "Sono molto felice di diventare un giocatore in questo grande club. L'FC Bayern è il club di maggior successo in Germania, uno dei club di maggior successo in Europa e anche nel mondo. Fin dall'inizio ho sentito un onesto apprezzamento dalla dirigenza sportiva, l'allenatore e il direttivo, che mi hanno convinto. Inoltre, l'FC Bayern è un club gestito in modo eccellente con grandi obiettivi. Sono molto felice di far parte della storia del Bayern Monaco".

"A inizio estate avevo discusso del mio futuro con Van Gaal e non ha avuto altro che belle parole per il Bayern. Ne ha elogiato la filosofia e mi ha detto che se fossi andato lì, me ne sarei innamorato. Nagelsmann? Ha dimostrato che i giovani con lui possono crescere. Io mi vedo ancora come tale e voglio migliorare".