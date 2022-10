Ancora Miretti: “Sempre stato “gobbo”. Siamo la Juve e dobbiamo vincere”

Il centrocampista della Juventus Fabio Miretti ha parlato in una lunga intervista concessa ai microfoni di DAZN, all'interno del format PiediXTerra: "Il mio idolo da bambino era Nedved, non so perché in realtà. Ero piccolino, guardavo la Juve e mi piaceva: non come può piacermi adesso De Bruyne, mi piaceva perché faceva goal. Volevo farmi crescere i capelli come lui, li portavo a caschetto. Ora il mio punto di riferimento è De Bruyne: di lui mi piacciono la visione e il modo con cui passa la palla, oltre a vedere le cose sa come farti arrivare il pallone, è qualcosa su cui so di dover migliorare e per quello mi ispiro a lui".