Serie A, le date del mercato invernale: apertura e chiusura della sessione

Il mercato di gennaio aprirà i battenti lunedì 2 gennaio. Due giorni prima della ripresa del campionato, in programma il 4 gennaio, quando la Juventus affronterà in trasferta la Cremonese nella ventunesima giornata. Sarà una situazione inedita, visto che il mercato inizierà a circa due settimane dalla finale del Mondiale, in programma il 18 dicembre. Una contingenza che potrà modificare i prezzi dei cartellini o mettere in luce talenti in modo definitivo.