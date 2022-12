Qatar 2022, flop Belgio. L’ex Juve Marchisio: “Lukaku in fase calante”

L'ex Juve Marchisio ha parlato della pessima prestazione di Lukaku con il Belgio: la squadra del ct Martinez è fuori dal Mondiale in Qatar

redazionejuvenews

A causa del pari contro la Croazia e della vittoria della Tunisia sul Canada, il Belgio è clamorosamente fuori dal Mondiale in Qatar. La seconda squadra del ranking FIFA eliminata ai gironi. "Questa è stata la mia ultima partita da allenatore della nazionale - ha detto il ct Martinez. È stato emozionante. Non posso più continuare, ho già salutato giocatori e staff. Ero vicino a smettere comunque, in qualsiasi modo fosse andata a finire oggi e pure se fossimo diventati campioni".

"Uscire alla fase a gironi non è sufficiente per il Belgio. Volevamo farcela, ma ogni nazionale lo vuole. Questo è il miglior torneo del mondo. In passato abbiamo vinto tre partite nel girone e siamo stati eliminati, lo stesso è successo agli Europei. La sensazione è la stessa, posso accettare questo modo di perdere. Giocatori come Tielemans, Onana, Doku... La 'generazione d'oro' ha raggiunto qualcosa che dovrebbe entusiasmare le generazioni future. Questa eredità sopravvive e dobbiamo continuare a fissare standard elevati", ha concluso l'allenatore belga.

Se il Belgio non è riuscito a vincere, gran parte della colpa è di Lukaku, autore di una pessima prestazione. Dagli studi della Rail'ex Juve Marchisio ha detto: "Fisicamente è in fase calante, mentalmente poi partite del genere ti rimangono dentro per un po'. Ha avuto tante occasioni e non è riuscito a sfruttarle, è chiaro che poi qualcosa paghi".