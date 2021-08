Danilo cambia maglia: “Il numero 6 per chi per questa maglia ha sudato e faticato”

Cambio di numero per il terzino brasiliano

La Juventus sta preparando alla Continassa l'esordio in campionato, che la vedrà domenica scendere in campo contro l'Udinese di Gotti, alla Dacia Arena di Udine. Un inizio ostico per i bianconeri, che la giornata successiva ospiteranno l'Empoli tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Il campionato si fermerà subito poi a causa delle Nazionali, impegnate nella qualificazione ai prossimi Mondiali. Massimiliano Allegri sta quindi lavorando al centro sportivo bianconero per ottenere il massimo dai suoi giocatori, e per partire al meglio in campionato, dove la Vecchia Signora vorrà fare bottino pieno nelle prime due uscite.