Danilo assente domenica: il capitano punta il Napoli

La Juventus si sta preparando alla Continassa per la sfida in programma domenica a pranzo contro il Frosinone. I ciociari arriveranno all'Allianz Stadium, già tutto esaurito, per affrontare i bianconeri, che cercheranno di tornare alla vittoria dopo i due punti conquistati nelle ultime quattro uscite. Ricominciare è quindi la parola d'ordine per la squadra di Massimiliano Allegri, con il tecnico che ha insistito molto sull'aspetto mentale della squadra durante questa settimana.