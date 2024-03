Damascelli: “Weah e Alcaraz dei flop. Giocatori della Juve invendibili”

Damascelli ha proseguito: "C’è l’equivoco Locatelli che purtroppo per la Juve si trascinerà anche l’anno prossimo: è un mezzo giocatore, sopravvalutato sia a livello di mercato che di resa in campo. Poi ci sono anche Weah e Alcaraz, i due flop clamorosi di Giuntoli: come biglietto da visita non è il massimo. Alcaraz è un giocatore che ha un costo, non è arrivato gratis e sul quale evidentemente non puoi investire. Poi non ho ancora capito le sostituzioni di Allegri a due-tre minuti dalla fine: mettere Yildiz dopo Alex Sandro è il mistero della fede”.