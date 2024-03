Balzarini: “La Juventus come un castello di carta o di sabbia”

Intervistato a Radio Bianconera, Gianni Balzarini ha parlato del calo di rendimento della Juventus in stagione. Ecco le sue parole: “Questo non è un andamento da Juve. I bianconeri hanno smarrito la rotta dopo un cammino ottimo, fino al match contro l'Empoli. Sono due i fatti determinanti. In primis, proprio contro i toscani l'espulsione di Milik, attenzione non lo ritengo colpevole. La squadra è rimasta in dieci, è andata in vantaggio, ma poi ha ceduto completamente all'avversario. Il pari si percepiva, era nell'aria. Poi c'è stata la sconfitta in casa dell'Inter, un altro treno in faccia".