Dall’Inghilterra: Superlega, Juve, Real e Barca dall’avvocato della sentenza Bosman

Nuovo atto della battaglia tra la UEFA e la Superlega

Il caos generato dalla creazione della Superlega non sembra avere fine, e si arricchisce di un nuovo colpo di scena. Dopo che la UEFA ha sospeso il procedimento contro i tre club dissidenti, Juventus, Real Madrid e Barcellona , dall'Inghilterra filtra una nuova notizia riguardante il comportamento che le tre squadre stanno assumendo visti gli accadimenti recenti. Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin continua ad andare contro i tre club rimasti all'interno della competizione, che si stanno tutelando in via dell'inevitabile scontro che nei prossimi mesi si farà sempre più aspro.

Anche il presidente della UEFA Aleksander Ceferin è tornato a parlare della battaglia contro i tre club, per la prima volta dopo la rinuncia ai procedimenti contro di loro: "Voglio soltanto dire che la giustizia a volte è lenta, ma arriva sempre. Io non sono entrato nello specifico delle competenze della nostra Commissione Disciplinare, ma ovviamente l'input è risolvere la questione coi tribunali. Per come la vedo io non è uno stop definitivo, prima chiariamo le faccende legali e poi andiamo avanti. A volte ho la sensazione che questi tre club siano come dei bambini che saltano la scuola per un po', non vengono invitati alle feste di compleanno e poi cercano di entrare al party con la polizia".