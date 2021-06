Dall’Inghilterra: Pirlo verso la panchina dell’Everton

L'ex tecnico della Juventus sarebbe tra i candidati per prendere il posto di Carlo Ancelotti

La Serie A ha chiuso i battenti, con la Juventus di Andrea Pirlo che ha agguantato la qualificazione alla prossima Champions League all'ultima giornata, pagando una stagione al di sotto delle aspettative. La vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana, non sono bastate ad Andrea Pirlo per meritare la conferma della panchina, sulla quale è tornato Massimiliano Allegri dopo due anni di lontananza.

Il tecnico bresciano è quindi alla ricerca di una nuova panchina per la prossima stagione, e stando a quanto riporta la stampa Inglese, anche oltremanica stanno pensando all'ex numero 21. Secondo quanto riporta il Daily Mail infatti, Pirlo starebbe trattando con l'Everton, in cerca del sostituto in panchina di Carlo Ancelotti tornato ad essere l'allenatore del Real Madrid. Oltre a Pirlo, sempre stando al quotidiano, anche Claudio Ranieri, che dopo l'esperienza con la Sampdoria è alla ricerca di una panchina.