Dall’Inghilterra: niente rinnovo per Pogba, il francese pronto a lasciare Manchester

Il Polpo ha deciso che non rinnoverà il suo contratto con i Red Devils

La Juventus si sta muovendo sul mercato per regalare a Massimiliano Allegri una grande rosa per il prossimo anno. Oltre al ritorno del tecnico toscano, la fine del campionato ha sancito anche l'addio di Fabio Paratici, con il posto di Direttore Generale che è stato preso da Federico Cherubini. Sarà lui ad avere in mano le chiavi del mercato bianconero, insieme al tecnico toscano: una delle richieste di Allegri è stata infatti quella di avere grandi poteri decisionali sul mercato, e il presidente ha acconsentito al suo desiderio.

Il reparto che i due dovranno migliorare prima di qualunque altro è il centrocampo: proprio per questo sempre più insistenti rumors continuano ad accostare Paul Pogba ai bianconeri, con il francese che sarebbe pronto a tornare a Torino. Un'ulteriore novità su questo fronte arriva dall'Inghilterra: ESPN ha confermato infatti che Pogba non rinnoverà il contratto con il Manchester United, che è stato informato prima della partenza per l'Europeo. Anche se il club spera di poter arrivare ad una mediazione, i Red Devils sanno di dover monetizzare la cessione per non perdere a zero il giocatore l'anno prossimo, e tra le prime candidate al suo acquisto c'è la Juventus.

I bianconeri vorrebbero ripotare il francese a Torino, che con Massimiliano Allegri tornerebbe sotto la Mole in men che non si dica. La Juventus potrebbe affondare il colpo, inserendo nella trattativa alcune contropartite tecniche per abbassare la richiesta economica del club inglese, che non potrà comunque pretendere cifre troppo alte, vista la situazione contrattuale del giocatore.

Della Juventus ha parlato anche Aaron Ramsey: ""La Juve? Le ultime due stagioni sono state complicate per me. Ci sono stanti diversi fattori e cambiamenti a cui non ero abituato. Ma alla fine ora ho la mia squadra, costruita intorno a me, che si concentra sulla mia forma fisica per farmi essere al meglio".