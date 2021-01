Dall’Inghilterra: la Juventus offre Ramsey per Pogba

TORINO – La Juventus ha iniziato l’anno nel migliore dei modi, vincendo per 4-1 la sua prima partita del 2021 contro l’Udinese, riscattando così l’ultima dello scorso anno, persa tra le mura dell’Allianz Stadium contro la Fiorentina per 0-3. I bianconeri sono concentrati su questo primo mese dell’anno, che tanto potrà dire del loro futuro: oltre alla partita in Coppa Italia contro il Genoa e alla finale di Supercoppa contro il Napoli, i bianconeri si giocheranno anche molto in campionato, con lo scontro diretto con le due milanesi a San Siro.

Mentre gli uomini di Pirlo lavorano sul campo per recuperare il distacco dalla cima della classifica, chi lavora al di fuori è Fabio Paratici, che continua a sondare il mercato alla ricerca di colpi per migliorare la rosa a disposizione del tecnico bresciano. Il dirigente sta monitorando molti giocatori, sia in prospettiva futura, come dimostra l’affare Rovella, sia per l’immediato, come dimostrato dall’interesse per Paul Pogba.

Proprio di questo ha parato questa mattina la stampa inglese, con il Daily Mirror che insiste sul passaggio del francese alla Juventus, ormai stanco dell'aria di Manchester, e che vorrebbe tornare nella città che lo ha reso grande dal punto di vista calcistico: stando al quotidiano inglese quindi, la Juventus starebbe trattando con il Manchester United per il ritorno del Polpo, con i bianconeri che avrebbero offerto ai Red Devils come contropartita il cartellino di Aaron Ramsey, che da parte sua gradirebbe tornare in Inghilterra. Lo United avrebbe però rifiutato l'offerta bianconera, senza però chiudere la porta a Paratici: il francese infatti andrà via, resta da capire se in estate oppure adesso a gennaio, con la Juventus che dovrebbe però fare uno sforzo economico per riportarlo sotto la Mole già da questa sessione di mercato.