Dalla Spagna: fatta per il ritorno di Pjanic alla Juve

Il bosniaco arriverà in prestito

La Juventus è attesa questa sera dalla sfida contro il Barcellona valevole per il Trofeo Gamper, che vedrà affrontarsi sia la formazione della prima squadra maschile, che quella femminile dei due rispettivi club. A precedere la squadra in Catalogna è stato nella giornata di ieri il Presidente bianconero Andrea Agnelli, che ha partecipato ad un vertice insieme al presidente del Barcellona, Joan Laporta, e quello del Real Madrid Florentino Pérez. Nei colloqui tra il Presidente Agnelli e quello del Barcellona, si sarebbe parlato anche del trasferimento del bosniaco Miralem Pjanic in bianconero, che tornerebbe sotto la Mole dopo una sola stagione.

Stando a quanto riporta il giornale spagnolo El Mundo Deportivo , i due club sarebbero d'accordo quasi su tutto e il trasferimento potrebbe essere portato a termine entro la fine della giornata. Il Barcellona sarebbe disposto a cedere in prestito gratuito Miralem Pjanic per una o due stagioni, con la Juventus che potrebbe ricevere un aiuto anche nel pagamento dello stipendio del giocatore.

Lo stesso giornale aveva riportato nella giornata di ieri la notizia secondo la quale i bianconeri avrebbero chiuso a breve per il ritorno di Miralem Pjanic, con il centrocampista che, dopo un solo anno è in uscita da Barcellona e vuole a tutti i costi tornare a Torino. Il direttore sportivo bianconero Federico Cherubini sta intanto lavorando sull'altro fronte, quello riguardante Manuel Locatelli, con il Sassuolo che ha ricevuto l'ultima offerta bianconera. Il giocatore vuole giocare a Torino e alla Juventus, e la dirigenza neroverde ha ricevuto comunicazione dalla Juventus di non voler trattare ulteriormente il giocatore dopo l'ultima offerta. Anche in questo senso è quindi da valutare la mossa legata al calciatore bosniaco, con la Juventus che ritroverebbe comunque un giocatore già avvezzo all'ambiente bianconero, e che con Massimiliano Allegri ha giocato alcune delle sue migliori stagioni.