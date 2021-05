Dalla Spagna: Buffon si è offerto al Real Madrid

Clamorosa indiscrezione sul possibile futuro del portiere

redazionejuvenews

Questa sera al Dall'Ara di Bologna si concluderà ufficialmente la stagione della Juventus. I bianconeri, portate a casa Coppa Italia e Supercoppa Italiana, hanno ancora l'obiettivo Champions League da raggiungere, così da partire al meglio in vista della prossima stagione. Un'annata, quella 2021/22, che non vedrà più Buffon protagonista con la casacca della "Vecchia Signora", dopo l'addio annunciato in un'intervista rilasciata a Bein Sports qualche settimana fa. Il numero 77, con ogni probabilità, non scenderà in campo questa sera, così che l'ultima sua apparizione con la Juventus rimanga la vittoria di mercoledì scorso sull'Atalanta in finale di Coppa Italia.

Ma quale sarà il futuro del portierone? Buffon non ha mai chiuso le porte al possibile ritiro, ma tutto porta ad un altro paio di anni in campo prima di appendere defintivamente i guantoni al chiodo. Si è parlato, in questi giorni, di un possibile approdo alla corte della nuova Roma di Mourinho o addirittura di una discesa in Serie B, lega dove l'ex numero uno azzurro non mette piede dall'ormai lontano 2007, dove lo accoglierebbero a braccia aperte sia l'ambizioso Monza che il Parma, suo primo amore. L'indiscrezione proveniente dalla Spagna in queste ultime ore, però, ha del clamoroso.

Secondo i media iberici vicini alle vicende di casa Real, Buffon si sarebbe offerto come dodicesimo di Thibaut Courtois. Un'esperienza sicuramente affascinante in uno dei club più rinomati del mondo, che ancora una volta porterebbe l'ex capitano juventino alla caccia della tanto agognata Champions League, unico trofeo assente nella sua gloriosa bacheca: "A 43 anni Buffon si trova di fronte alla decisione di appendere i guanti al chiodo o di vivere un'ultima avventura, forse al Real Madrid. Dopo una carriera sportiva molto lunga e di successo sogna ancora di vincere una Champions League e non ha ancora rinunciato a questa possibilità. Per questo non rinnoverà con i bianconeri e si è offerto, secondo fonti vicine al club, come nuovo sostituto di Courtois al Real Madrid".