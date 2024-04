Crosetto: “La Juve regala sempre un tempo agli avversari”

Crosetto, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole su Repubblica: "Anche la Juventus resterà nella parte sinistra della classifica, nonostante il terzo peggior girone di ritorno dell’intera sua storia. Anche la sfida contro il Milan, classica del tutto depauperata, ha vissuto momenti di torpore con il consueto primo tempo di vana attesa: squadra generosa, la Juve, visto che regala sempre almeno mezza partita agli avversari. Stavolta, per consolarsi, i bianconeri sono riusciti a trasformare il portiere del Milan (Sportiello, una riserva) nel migliore in campo, segno che qualche tiro in porta lo hanno realizzato. Ma è ancora poco, troppo poco, per una squadra che ha smarrito quasi tutte le certezze che possedeva, non molte in verità. Anche l’ormai classico ballottaggio tra Chiesa e Yildiz, risolto inizialmente da Allegri a favore del turco, non ha cambiato l’ordine delle cose: anzi, l’azzurro è stato il più efficace una volta entrato in campo (all’ala, e non come seconda punta), mentre Yildiz ha combinato poco".