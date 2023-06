Cristiano Ronaldo: “Sono felice qui, voglio continuare qui e continuerò”

La prima stagione di Cristiano Ronaldo nel campionato saudita -dopo aver lasciato la Juventus - non è stato il migliore della sua carriera tanto da parlare di un suo possibile ritorno in Europa.

Dopo aver portato Ronaldo per due anni e mezzo all'Al-Nassr (con un contratto del valore non confermato di 400 milioni di dollari) la squadra saudita si è piazzata al 2° posto in classifica, aggiudicandosi un posto in Champions League asiastica. Il portoghese ha segnato 14 gol, tra cui cinque rigori, in 16 partite disputate.