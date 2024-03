Juve, i tifosi divisi su Allegri: tanti fischi ma la Curva lo difende

Contro l' Atalanta la Juve non è riuscita ad andare oltre il 2-2 . Un pareggio che lascia l'amaro in bocca soprattutto perchè ora il Milan di Stefano Pioli ha superato i bianconeri in classifica raggiungendo il secondo il posto.

In conferenza stampa Allegri ha spiegato: "I fischi non mi hanno dato fastidio, ai ragazzi però non si può rimproverare niente. Questo è un momento difficile, abbiamo fatto meno punti di quanto ci aspettavamo. L’impegno c’è sempre stato e da qui alla fine c’è bisogno di tutti e anche dello stadio. Giocare in Champions il prossimo anno è un bene per tutti, per noi come per voi e questa è una squadra di cuore quindi ha bisogno di sostegno".